Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı

DHA

Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesi eski Kestel belde belediye başkanı İsa Küçülmez, 2002 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Küçülmez'in vefatının ardından bir süredir Alman sevgilisinin çocuğuyla ilgili babalık davası sürerken, bugün mahkeme heyetiyle birlikte mezarı açılarak DNA örneği alındı.
2002 yılında Konya-Ankara yolunun 63´üncü kilometresinde meydana gelen kazada Antalya´dan Ankara yönüne giden Sadık Sele yönetimindeki 07 E 8345 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nihat Küpeli yönetimindeki 06 BF 898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Sadık Sele idaresindeki araçta bulunan dönemin Kestel Belde Belediye Başkanı İsa Küçülmez ile Antalya İl Genel Meclisi´nin ANAP´lı üyesi Mustafa Yüksel öldü, diğer araçta bulunan 4 kişi de yanarak yaşamını yitirdi.
Kaza olduğu sırada Küçülmez'in birlikte yaşadığı Alman vatandaşı C.B., 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Daha sonra dünyaya gelen ve şu ande 17 yaşında olan kızı İ.A.B., yıllar sonra İsa Küçülmez´in soyadını alabilmek için dava açtı. Alanya 2´nci Aile Mahkemesi´nde haziran ayında görülen 5´inci duruşmada mahkeme heyeti mezarın açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi. Daha önce de mezar açılma konusu gündeme gelirken, tarafların anlaşması sonrası iptal edilmişti. Uzun süredir devam eden soy ağacı davası nedeniyle 5 tonluk mermer kaplı mezar bugün saat 14.00´te DNA testi için bugün savcılık kararıyla açıldı.
AİLE ADINA AVUKATI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Mezarın açılmasıyla ilgili İsa Küçülmez´in ailesinden avukatları aracılığıyla yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "İsa Küçülmez´in mezarının açılmasına sebep olan davada biz davalı yan olan Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak söz konusu fethi kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldık. Davacı taraf söz konusu davayı açarak merhum İsa Küçülmez´in mezarının açılması talebinde bulunmuştur. Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak, merhum İsa Küçülmez´in anısına saygıdan dolayı mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen, davacı yanın ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkaca bir açıklama yapamıyoruz" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-07-16 21:20:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakçı ailenin Kurban Bayramı mesaisi
YEREL HABERLER Bıçakçı ailenin Kurban Bayramı mesaisi
Alanya'da koliler içinde 140 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da koliler içinde 140 av tüfeği ele geçirildi
Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, AESOB'da 75 oda başkanıyla bir ...
Evden cephanelik çıktı Alanya’da bir evde 140 adet av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Evden cephanelik çıktı Alanya’da bir evde 140 adet av ...
Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu
YEREL HABERLER Antalya'da alev alan otomobilde arka arkaya ...
ASBAŞ'ta hedef 2020’de 900 milyon, 2021’de 1 milyar dolarlık ihracat Pandemi döneminde 200 milyon doların üzerinde ticaret hacmi gerçekleştirdi Yılın ilk 6 ayında 391 milyon 891 bin 635 dolar ticaret hacmine ulaştı
YEREL HABERLER ASBAŞ'ta hedef 2020’de 900 milyon, 2021’de 1 milyar ...
Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar yaşattı Antalya’da dünürler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, bir kişi polise mukavemetten gözaltına alındı Eşinin gözaltına alınmasına tepki gösteren kadın, polislere zor anlar yaşattı, ekip aracının gitmesini engellemek istedi
YEREL HABERLER Eşi gözaltına alınan kadın, polislere zor anlar ...
Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak LGS Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz: "Osmanlıca mektup yazıp görüşmek istediğim notunu düştüm, talebim kabul edildi" "Cumhurbaşkanımızın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkmak için çalıştım, en büyük motivasyonum oldu"
YEREL HABERLER Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına ...
Başkan Böcek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat sevincine ortak oldu Korkuteli’de kadın üreticilerin siyez hasatı mutluluğu
YEREL HABERLER Başkan Böcek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat ...
AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren kararına esnaftan çiçekli teşekkür Kendi mülkü olan işyerlerinden 2020 yılında kira almayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren ...
LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi
YEREL HABERLER LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi
Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık anlaştı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık anlaştı
30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ittirilerek yerine konuldu Okul müdürü sosyal medyadan paylaştı: "Hayatımda traktör ittirdim, araba ittirdim, F-E4 Phantom ittirmek de varmış"
YEREL HABERLER 30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ...
Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe unutuldu
Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi ve esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi ve ...
Antalya'nın kadın bıçakçılarının Kurban Bayramı mesaisi Ata mesleği olan bıçakçılık mesleğini annesi, kayınvalidesi ve eşi ile birlikte sürdürüyor. Kızgın ateşte pişen çelik kadınların elinde şekilleniyor
YEREL HABERLER Antalya'nın kadın bıçakçılarının Kurban Bayramı ...
'Cenazeye katılmama' nedeniyle husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER 'Cenazeye katılmama' nedeniyle husumetli ailelerin ...
Kepez’in iki yakası bir araya geliyor Çankaya Mahallesi’nde yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kepez’in iki yakası bir araya geliyor Çankaya ...
Bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, cenazeler çevik kuvvet ve özel harekat eşliğinde teslim edildi Fenalık geçiren bir kadını polis yüzüne su dökerek sakinleştirmeye çalıştı Cenazelerin morgdan alınma sırasında polis olası bir kavga olayına karşı geniş güvenlik önlemi aldı Huni Karadeniz'in cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı
YEREL HABERLER Bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, ...
Korona kilimi müzayedede satılacak Evde kalan kadınların yaptığı 8 metrekarelik kilim otistik çocuklar yayarına satılacak
YEREL HABERLER Korona kilimi müzayedede satılacak Evde kalan ...
Canlı radyo programında efsane müzik grubu Pink Floyd gecesi
YEREL HABERLER Canlı radyo programında efsane müzik grubu Pink Floyd ...
Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci
YEREL HABERLER Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X