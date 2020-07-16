Otel inşaatında iskele çöktü: 1 ölü



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde, tadilat yapılan beş yıldızlı otelin inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçi Salih Tosun (51) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı bir otelin inşaat çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışma sırasında iskelenin bilinmeyen nedenle çökmesi sonucu işçi Salih Tosun, iskeleden düştü. Çalışanların durumu 112´ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tosun´un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tosun´un cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-07-16 21:35:09



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