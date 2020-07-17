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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzüm çekirdeği yağının litresi 640 lira

DHA

Üzüm çekirdeği yağının litresi 640 lira


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren firma, bu yıl ilk defa ürettiği üzümlerin çekirdeklerinin yağını çıkarttı. Litresi 640 liradan satılan üzüm çekirdeği yağı, 280 derecenin üzerindeki yanma derecesiyle dünyanın en zor yanan yağlarından biri olarak adlandırılıyor.
Elmalı'da, 1999 yılında üzüm bağı yatırımı yapan Likya Bağları, Tarık Özkan ve oğulları Burak ve Doruk Özkan tarafından kuruldu. Bölgede yok olmuş veya yok olmaya yüz tutmuş üzüm çeşitlerine yeniden hayat veren Likya Bağları'nda, toplam 500 dönüme yakın alanda bağ bulunuyor. Firma, bu yıl 700 tona yakın üzümden çıkan çekirdeklerin de yağını çıkardı. 1,4 kilogram çekirdekten sadece 1 gram yağ çıkarken, 700 tona yakın üzümden sadece 500 litre yağ edildi.
ANADOLU ÜZÜMLERİ DAHA KALİTELİ
Yönetim Kurulu üyesi Burak Özkan, 21 yıl önce başlayan bağ yatırımlarında ilk yıllarda Türkiye'de az olan veya hiç olmayan Fransız cinsleri getirdiklerini belirterek, "2002 yılından itibaren kaybolmuş endemik cinslerin peşine düştük. Bir kök, bazen iki kökten kaybolmuş cinsleri çoğaltarak sanayi ürünü haline getirdik ve markalaştırdık. Gördük ki Anadolu üzümlerinin birçoğu Fransız üzümlerden çok daha kaliteli. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Özkan, şu anda 13'ü Elmalı bölgesinde olmak üzere kaybolmaya yüz tutmuş 18 çeşit üzümü çoğaltma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN YAĞ VE TOZ
Üzümün suyunu aldıktan sonra çekirdeğini yağ olarak değerlendirdiklerini belirten Özkan, "Bu da kozmetik hammaddesi ve gıda olarak değer buluyor. Çekirdeğinden öğütülmüş tozlar da yapıyoruz. Sağlık için kullananlar var. Üzüm çekirdeği yağı damla damla toplanan bir ürün. 700 dönüm kadar bir alandan aşağı yukarı 500 litre ürün alabiliyorsunuz. Oldukça değerli bir hammadde. Üretimi tabi kısıtlı. Piyasa satış fiyatı 250 mililitre şişelerde 160 lira civarında" diye konuştu.
280 DERECEDE YANIYOR
Yağda üretim sürecinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Burak Özkan, "Üzümden ayrılan çekirdeğin çok hızlı kurutulması gerekiyor. Özel kurutma fırınlarında hemen kuruttuktan sonra soğuk prese alıyoruz ve bu değerli yağı elde ediyoruz. Sızma zeytinyağını kullanabildiğiniz her yerde, salatalarda, yemeklerde, kozmetikte, ilaç hammaddesi olarak kullanım alanı çok fazla. Yağ yanma oranı çok yüksek, dünyadaki en zor yanan yağ, mutfakta falan yanması imkansız, 280 derecede yanıyor" dedi.
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin de özel yemeklerinde üzüm çekirdeği yağı kullandıklarını dile getiren Özkan, aroması baskın olmadığı için özellikte balık kızartmalarda tercih edildiğini söyledi.
E VİTAMİNİNDEN 50 KAT GÜÇLÜ
Türkiye'deki uzman isimlerden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Başkanı Dr. Ali Güler, üzüm çekirdeği yağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üzüm çekirdeği yağının içerdiği oligomerik proantosiyanidin bileşiklerinin C vitamininden 20 kat, E vitamininden 50 kat daha güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Dr. Güler, üzüm çekirdeğinin özellikle E vitamini açısından zengin ve yüksek miktarda antioksidan özelliği gösterdiğini söyledi. Flavonoidler açısından da zengin olduğunu belirten Dr. Ali Güler, "Bu antioksidan bileşikler vücutta serbest radikallerin oluşumunu engellediği için antikanserojen olarak nitelendiriliyor. Bazı alanlarda antijenik olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği olduğu belirtilir. Çok değerli bir ürün. Özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ciddi miktarda üretildiğini biliyoruz. İnsan sağlığı açısından önemli bir ürün" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-07-17 08:10:57

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