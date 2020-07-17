Antalya'da tehlikeli yolculuk



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti. Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü. Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu da yola attı.

O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-07-17 14:18:11



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