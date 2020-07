19 İlçe Müftüsü Korkuteli’nde toplandı

Antalya’nın 19 İlçe Müftüsü Korkuteli İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde Korkuteli’nde toplandı.

Her ay farklı bir ilçede yapılan, Antalya’nın dini hizmet alanlarının değerlendirildiği mutat toplantı, pandemi sebebiyle yaklaşık beş ay aradan sonra İl Müftüsü Osman Artan başkanlığında Korkuteli Sultan Ahmet Aydın Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezinde gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi “Vekaletle Kurban Bağışı” , ” Pandemi Sürecinde Din Hizmetleri” oldu.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya'da her geçen gün müftülüklerin hizmetleri ivme kazanarak devam etmektedir. Bu anlamda Korkuteli Müftülüğü büyük atılımlar gerçekleştirdi. Müstakil 200 kişilik 46 Yaş Kur’an Kursu, içerisinde toplantı yaptığımız aynı anda sosyal, sportif, kültürel, eğitsel birçok faaliyetin yapılacağı bu muhteşem eseri ilçemize kazandırdı. Her iki eser Diyanet İşleri Başkanlığımızın en müstesna eserleri arasında yer almaktadır. Ben başta Korkuteli Müftümüze ve bu güzel eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı’da "İlçemizde yapılan bu eserlerde hocalarımızın da duası yer almaktadır. Müftülerimizin gönüllerinde Korkuteli’nin güzellikleriyle ayrılmalarını ümit ediyorum. Bütün hocalarıma çalışma ve gayretlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Toplantının ikinci bölümü Korkuteli ilçe Müftülük toplantı salonunda devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.