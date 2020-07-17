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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı

İHA

Antalya'da balıkçıların su yüzeyinde caretta caretta (deniz kaplumbağası) sandığı cisim bir erkek cesedi çıktı.

Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı

Antalya’da balıkçıların su yüzeyinde caretta caretta (deniz kaplumbağası) sandığı cisim bir erkek cesedi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaalioğlu Park'ta falezlerin 3 mil açığında tekneyle balığa çıkan balıkçılar su yüzeyinde bir cisim gördü. Caretta caretta olabileceğinden şüphelendikleri cismin yanına yaklaşan vatandaşlar, cesetle karşılaştı. Balıkçılar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Deniz polisi bota aldığı erkek cesedini limana çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sol kol iç kısmında gül dövmesi olduğu görüldü. Cesette herhangi bir kesi ve darp izine ise rastlanılmadı. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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