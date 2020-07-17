Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki

DHA

Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alkollü halde kullandığı aracıyla kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde Ceylan Tutlu'nun (27) ölümüne neden olan sürücü Ü.A.'nın serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi. Anne Fatma Tutlu (68), sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, "Lütfen sesime kulak verin. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. Ceylanımın öldüğüne inanmıyorum" dedi.
Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 11 Haziran gecesi 02.30 sıralarında yaşanan kazada, sahil yönüne ilerleyen Ü.S.K.'nin kullandığı 07 AGR 420 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçen Ü.A.'nın kullandığı 07 NYR 15 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ü.S.K. ile beraberinde bulunan G.T. hafif, arka koltukta oturan Ceylan Tutlu ise ağır yaralandı.Tutlu ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Kazanın ardından alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı ortaya çıkan Ü.A., tutuklandı. Alanya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, Ü.A. kaza anında bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Panik atak rahatsızlığım nedeniyle alkol aldım. Bu şekilde trafiğe çıktım. Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimi hatırlamıyorum. Kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'SERBEST GEZİYOR, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR'
Ceylan Tutlu'nun ailesi ise Ü.A.'nın tutuklanmasını ve kızlarının kanının yerde kalmamasını istedi. Ağabey Zafer Tutlu, "11 Haziran akşamı kardeşim trafik kazasına kurban gitti. Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırılık yok. Karşıdaki araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinden ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli. Bu şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyadan, şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp, yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Bir an önce bu şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
'SERBEST GEZMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'
Kaza anına ait görüntüleri izlerken canlarının yandığını ifade eden ağabey Tutlu, "Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi, bize 1,52 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten. Bu şahsın içeriye alınmaması, gözaltına alınmaması, eli kolu serbest gezmesi bizi çok üzüyor" diye konuştu.
'CEYLAN GELİP DE KAPIYI ÇALACAK DİYE KAPIYI BEKLİYORUM'
Anne Fatma Tutlu da kızının ölümüne sebep olan sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, şunları söyledi:
"Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Her gün ciğerimin mezarı başına gidip, ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde 100 suçlu. Kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler? Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Lütfen sesime kulak verin. Gerçekten ne dediğimi de bilmiyorum, benim ciğerim yanıyor çok acılıyım. Ceylan gelip kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-07-17 16:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu
YEREL HABERLER Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu
Gecekonduya giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Gecekonduya giren yılan korkuttu
Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki Acılı anne Fatma Tutlu: "Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum"
YEREL HABERLER Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün ...
Alanya Belediyesi Kurban Bayramında dört noktada kesim hizmet verecek
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Kurban Bayramında dört noktada ...
Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı
19 İlçe Müftüsü Korkuteli’nde toplandı
YEREL HABERLER 19 İlçe Müftüsü Korkuteli’nde toplandı
HayatPark'ın ilk etabı gün sayıyor
YEREL HABERLER HayatPark'ın ilk etabı gün sayıyor
Otomobilin camından sarkan kadınların pes dedirten yolculuğu
YEREL HABERLER Otomobilin camından sarkan kadınların pes dedirten ...
Tütüncü " Barış Mahallesi hizmetlerle değer kazanıyor"
YEREL HABERLER Tütüncü " Barış Mahallesi hizmetlerle değer ...
Antalya'da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Antalya'da tehlikeli yolculuk
Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Serkan Odabaşı, 15 yıl önce son kez görüştüğü dini nikahlı eşini ve şu an 18 yaşında olan oğlunu arıyor
YEREL HABERLER Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor Antalya’da ...
Hava ambulansı havale geçiren minik Elmas için havalandı
YEREL HABERLER Hava ambulansı havale geçiren minik Elmas için ...
Caretta carettalara resmi koruma Kemer Belediyesi, dört personelini caretta caretta nöbetiyle görevlendirdi
YEREL HABERLER Caretta carettalara resmi koruma Kemer Belediyesi, ...
Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi
YEREL HABERLER Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis ...
Küçükbaş hayvanlara iç-dış parazit ilaçlaması yapıldı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanlara iç-dış parazit ilaçlaması yapıldı
Elmalı MYO'dan uluslararası proje
YEREL HABERLER Elmalı MYO'dan uluslararası proje
Antalya yurt dışından en çok göç alan ve göç veren 3'üncü il oldu
YEREL HABERLER Antalya yurt dışından en çok göç alan ve göç veren ...
EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu
Kas¸ Belediyesi'nden Muhtarlık Ofisleri
YEREL HABERLER Kas¸ Belediyesi'nden Muhtarlık Ofisleri
Mesleki eğitime özel sektör dopingi
YEREL HABERLER Mesleki eğitime özel sektör dopingi
Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı
YEREL HABERLER Balıkçılar caretta sandı, erkek cesedi çıktı
Hafızlık eğitimini tamamlayan gençler beratlarını aldı
YEREL HABERLER Hafızlık eğitimini tamamlayan gençler beratlarını ...
Engelsiz Kafe'de yıldızlar altında sinema keyfi
YEREL HABERLER Engelsiz Kafe'de yıldızlar altında sinema keyfi
Şehit Burak Derya’nın naaşı memleketine götürüldü Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Şehit Burak Derya’nın naaşı memleketine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X