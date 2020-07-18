Başkan Böcek, ‘Antalya Mavi Bayrak’ta Türkiye birincisi’ Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle ‘Mavi Bayrak Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek, ‘Antalya Mavi Bayrak’ta Türkiye birincisi’ Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle ‘Mavi Bayrak Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü aldı

İHA

Başkan Böcek, ‘Antalya Mavi Bayrak’ta Türkiye birincisi’ Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle ‘Mavi Bayrak Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle ‘Mavi Bayrak Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü aldı. Çeşme'deki 2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın 206 Mavi Bayrak sayısı ile Türkiye’de birinci sırada olduğunu kaydetti.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi, Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre eğitim etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ödüle layık görmüştü. Başvuruları değerlendiren Ulusal Jüri bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi öğretim görevlileri ve uzmanlarından oluşmuştu.

2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri töreni Çeşme Ilıca Halk Plajı’nda düzenlendi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin layık görüldüğü ‘Mavi Bayrak Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı.
"Çevreyi bu bilince sahip toplum korur"
Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik hassasiyetle sürdürülen çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevrenin korunmasının ancak çevre bilincine sahip bir toplumla mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, “Uluslararası Mavi Bayrak Programı, düzenlenen çevre eğitim çalışmaları ile kıyıların, çevre ve insan sağlığının korunmasını ve sürekliliğini amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız dosyanın Ulusal Jüri tarafından ödülle taçlandırılmasından çok mutlu olduk” dedi.
"Antalya'da 206 Mavi Bayraklı plaj var"
Başkan Böcek, bu yıl ödüle layık görülen diğer 3 belediye ve diğer işletmeleri de kutlayarak, “Ülkemizde ilk defa Mavi Bayrak ve Çevre Eğitim Birimini kuran belediye olarak çalışmaları daha etkin olarak yürüteceğiz. Türkiye’de 486 Mavi Bayraklı Plaj var. Bunun 206 tanesi Antalya’dadır. 206 Mavi Bayraklı plajımız 5 marinamız var. Türkiye’de Mavi Bayraklı plaj sayısında birinci sıradayız. Kıyılarımızın, çevrenin korunmasına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını hep beraber almaya devam edeceğiz. Mavi bayrağımıza hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.
"Tüm paydaşlara örnek olsun"
TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de “Çevre eğitiminin önemini kavramış ve bu vizyonla çalışmalarını yürüten tüm ödül sahiplerini kutladığını belirterek, “Bilinçli bir toplum olmadan çevre koruma olmaz, çevre koruma olmadan da sürdürülebilir turizm olmaz. Turizmin hammaddesi olan doğal çevrenin tüm biyolojik çeşitlilik unsurları ile korunması, sürdürülebilirliğin temelini oluşturuyor. Ödül alanların diğer tüm paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha sonra Antalya’dan Mavi Bayrak alan otel ve işletmelere ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Üniversitesi yerli ve milli tohum üretimine katkı Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal: “Bu merkezde yerli ve milli tohum üretimi için çalışıyoruz, en önemli görevi bu” “Çalışmalar domates ve biber tohumu üzerine yoğunlaştı”
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi yerli ve milli tohum üretimine ...
İsviçre'den tatile gelip, gurbetçilere 'korkmadan gelin' çağrısı yaptılar
YEREL HABERLER İsviçre'den tatile gelip, gurbetçilere 'korkmadan ...
Prof. Dr. Yalçın: Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırın
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yalçın: Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı ...
Hobi amaçlı dikti, insan boyunda kabak yetiştirdi
YEREL HABERLER Hobi amaçlı dikti, insan boyunda kabak yetiştirdi
Caretta carettalara üçlü koruma
YEREL HABERLER Caretta carettalara üçlü koruma
Her gün aynı yerde dini nikahlı eşi ve çocuğunu arıyor
YEREL HABERLER Her gün aynı yerde dini nikahlı eşi ve çocuğunu ...
33 milyon liralık korsan konseptli tur teknesi suya indirildi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 33 milyon liralık korsan konseptli tur teknesi suya ...
33 milyon liralık korsan konseptli tur teknesi suya indirildi
YEREL HABERLER 33 milyon liralık korsan konseptli tur teknesi suya ...
Antalyalı hayırsever, sokak hayvanları için çeşme yaptırdı
YEREL HABERLER Antalyalı hayırsever, sokak hayvanları için çeşme ...
Dünyanın en büyük korsan teknesi Manavgat’ta yapılarak suya indirildi 60 metre boyu, 14 metre genişliği ve 100 yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük turizm amaçlı korsan teknesi Manavgat’ta yapımı tamamlanarak su ile buluştu The Last King isimli teknenin sahibi Hasan Çavuşoğlu, teknenin 4 milyon dolar maliyeti olduğunu, faaliyete geçtiğinde 45 personelin görev yapacağını söyledi
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük korsan teknesi Manavgat’ta ...
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi Antalya'da kurulan semt pazarlarında pazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü
YEREL HABERLER Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti ...
Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki
YEREL HABERLER Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest ...
Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu
YEREL HABERLER Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu
Gecekonduya giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Gecekonduya giren yılan korkuttu
Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki Acılı anne Fatma Tutlu: "Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum"
YEREL HABERLER Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün ...
Alanya Belediyesi Kurban Bayramında dört noktada kesim hizmet verecek
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Kurban Bayramında dört noktada ...
Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı
19 İlçe Müftüsü Korkuteli’nde toplandı
YEREL HABERLER 19 İlçe Müftüsü Korkuteli’nde toplandı
HayatPark'ın ilk etabı gün sayıyor
YEREL HABERLER HayatPark'ın ilk etabı gün sayıyor
Otomobilin camından sarkan kadınların pes dedirten yolculuğu
YEREL HABERLER Otomobilin camından sarkan kadınların pes dedirten ...
Tütüncü " Barış Mahallesi hizmetlerle değer kazanıyor"
YEREL HABERLER Tütüncü " Barış Mahallesi hizmetlerle değer ...
Antalya'da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Antalya'da tehlikeli yolculuk
Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Serkan Odabaşı, 15 yıl önce son kez görüştüğü dini nikahlı eşini ve şu an 18 yaşında olan oğlunu arıyor
YEREL HABERLER Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor Antalya’da ...
Hava ambulansı havale geçiren minik Elmas için havalandı
YEREL HABERLER Hava ambulansı havale geçiren minik Elmas için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X