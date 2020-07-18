Otobüse çarpıp hurdaya dönen aracın içinden kendi çıktı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari aracın otobüse çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza anı ve sonrasında sürücünün hurdaya dönen araç içinden çıkması güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Yağız’ın kullandığı 07 AFK 441 plakalı otobüse, Osman Üstün’ün kullandığı 07 JS 776 plakalı ticari araç çarpıştı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, ticari aracı kullanan Osman Üstün, kazanın ardından aracık arka kapısından kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Yaralanan Osman Üstün, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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