LGS’de Muratpaşa başarısı

Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kuruş merkezlerinin LGS’ye hazırladığı 184 öğrenciden 18’i yüzde 10’luk dilim içine girerek aralarında Adem Tolunay Anadolu Lisesi, TOBB Fen Lisesi gibi Antalya’nın başarılı okulları arasından tercih yapma hakkını elde etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz destek eğitim çalışmaları yürüten kurs merkezleri, bu yıl da LGS’de önemli başarılara imza attı. Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri’nde bulunan destek eğitim kurs merkezleri bu eğitim yılında 184 öğrenciyi LGS’ye hazırladı.

Korona virüs salgını dolasıyla Mart ayından itibaren yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı kurs merkezleriyle sınav hazırlanan öğrencilerden 4’ü, Antalya’nın en başarılı devlet okullarının yer aldığı yüzde 2’lik dilim içinde yer aldı. Destek Eğitim Kurs Merkezleri arasında en iyi derece Memurevleri Mahallesi’nde bulunan merkezden geldi. Yüzde 2.06’lık dilimde yer alan Elif İlayda Kurnaz, 445.64 puan aldı.

Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Zeynep Baştürk 444.949 puanla Muratpaşa Destek Eğitim Kurs Merkezlerini en iyi ikinci derecesini elde ederken Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Zeliha Zümral Ortatepe 441.759 ve yine Zeytinköy’den Deniz Efe Karacakaya 439.265 puanla merkezlerin en başarılı öğrencileri oldu.

Destek Eğitim Kurs Merkezleri, LGS’ye hazırladığı 184 öğrencisinden 18’ini 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin girdiği sınavda yüzde 10’luk dilim içinde yer almasını sağlarken Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu zorlu dönemden başarıyla çıkan tüm öğrencileri kutladı. Pandemi dolasıyla öğrenciler ve aileler için oldukça yıpratıcı bir eğitim döneminin geçtiğini dile getiren Başkan Uysal, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çocuklarımız ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduğuna yürekten inanıyorum. Böylesi bir dönemde öğrencilerini yalnız bırakmayan, onlarla bir şekilde iletişimde kalarak LGS hazırlığını aksatmadan sürdüren kurs merkezlerimizin öğretmenlerini de ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

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