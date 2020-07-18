Korkuteli Belediyesi tarafından kurulan “Üretici Köylü Pazarı” yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu olması nedeniyle kapalı pazar yerine açılan ve üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurulan Köy Pazarı ziyaretçi akınına uğradı.

Haftanın 1 günü açılan pazarda, ilçede yetişen sebze ve meyvelerin hasatlarının yapılmasıyla çıkmasıyla köylüler de yerini aldı. Pazarda üreticiler kendi yetiştirdikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturmanın sevincini yaşadı.

Korkuteli’nin her köşesinden gelen köylülerin ürettikleri domatesten, yumurtaya peynirden bala onlarca çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Pazara gelenler, Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ateş ölçer ile kontrol edilerek pazara alınırken, sosyal mesafe kuralları ön planda tutuluyor.

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