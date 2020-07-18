Genç kızın yardım çığlıklarına esnaf koştu, polis kapkaççıya kaçacak alan bırakmadı Sokakta yürüyen genç kızın telefonunu alıp kaçan şüpheli polisten kaçamadı

Antalya’da bir kadının elinden cep telefonunu kap kaç yöntemiyle çalan şüpheli Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 107 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak içinde arkadaşıyla yürüyen 29 yaşındaki Merve Ç’nin yanına yaklaşan bir kişi genç kızın elindeki cep telefonunu kap kaç yöntemiyle alıp kaçtı. Merve Ç’nin yardım çığlıkları üzerine bölgedeki esnaf yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kaçma ihtimalinin olduğu bölgeyi ablukaya aldı. Sokak sokak arama çalışması başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gizlendiği sokak içinde yakaladı. Kelepçe takılan Murat I,(23) ekip aracına alındı. Büyük korku ve panik yaşayan Merve Ç, ise neye uğradığını şaşırdı. Şüpheli ve Merve Ç, farklı ekip araçlarıyla ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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