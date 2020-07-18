Dövüldüğünü iddia eden çocuk tacizcisi çocuğun babasına ve amcasına tazminat davası açtı Çocuk tacizinden 4 yıl ceza aldı, "dövüldüm" diye dava açtı

Antalya'da bir markette 12 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğuna tacizden 4 yıl 2 ay ceza alan Bölükbaş Dinç, ‘beni dövdüler’ diye A.A.’nın babası ve amcasına 21 bin liralık tazminat davası açtı. Mağdur A.A.’nın ailesi tarafından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde cezası kesinleşen Bölükbaş Dinç hakkında 100 bin lira manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.

2018 yılı Eylül ayında Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde bir markette 64 yaşındaki Bölükbaş Dinç isimli şahısa 12 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğu cinsel tacizde bulunduğu için 4 yıl 2 ay hapis cezası verilirken bu ceza Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde kesinleşti. Manavgat 4’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Bölükbaş Dinç, A.A.’nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A. hakkında, kendisini dövdükleri için toplam 21 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Side'de ikamet eden Bölükbaş Dinç, bir markette A.A. isimli kız çocuğunun beline sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulunmuştu. Olayı duyan A.A.’nın babası ve amcası marketin önünde yakaladıkları Bölükbaş Dinç’i dövdükten sonra jandarmaya teslim etmişti. Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bölükbaş Dinç’e 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bölükbaş Dinç’in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından onandı.



Taciz ettiği çocuğun babası ve amcasına tazminat davası açtı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen yargılama sırasında avukatı aracılığıyla Manavgat 4’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Bölükbaş Dinç, A.A.’nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A. hakkında kendisini dövdükleri ve darp ettikleri için ayrı ayrı 500 lira maddi ve 10 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Diğer taraftan mağdur A.A.’nın ailesi tarafından Bölükbaş Dinç’e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı bildirildi. Şikayeti inceleyen Manavgat 4’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi, her 2 olayın aynı olduğunu belirterek, dava dosyalarını birleştirdi.



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