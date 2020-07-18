Üst katların manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesilen palmiye ağacı site sakinlerini isyan ettirdi Çimler kesiliyor zannettiler yıkılan ağaç gürültüsüne dışarı çıktılar İkinci ağacı kesilmekten kurtaran bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu Falezler üzerindeki bir apartmanın bahçesindeki 30 yıllık palmiye manzarayı engellediği gerekçesiyle kesildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara kıyı bandı falezler üzerindeki bir apartmanın bahçesindeki 30 yıllık palmiye manzarayı engellediği gerekçesiyle kesildi. İkinci ağacı kesilmekten kurtaran bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi falezler üzerindeki 24 yıllık 10 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan 30 metre uzunluğundaki palmiyeler, manzarayı kapattığı gerekçesiyle kesildi. Görsel manzara sunan palmiyenin kesildiğini gören apartman sakinlerinden mimar Gürbüz Yazıcı, ikinci ağaç kesilirken katliamı güçlükle durdurdu. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren apartman sakinleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bununla da yetinmeyen bina sakinleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), Büyükşehir Belediyesine, Muratpaşa Belediyesi’ne ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na şikayet başvurusu yaptı.



"Mimardan sert tepki"

Öte yandan ağacın kesilme anı ve Gürbüz Yazıcı'nın tepkileri cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Apartmanın manzarası bahçedeki palmiye ağaçları drone ile havadan görüntülendi. Aynı apartmanda iş yeri bulunan Mimar Gürbüz Yazıcı, yaşadıkları yerinde falezler üzerinde Akdeniz’in maviliklerine bakan eşsiz manzarası olan bir yer olduğunu söyledi.

SİT alanı olduğu için falezler ve üzerindeki alanların koruma altında olduğunu dile getiren Yazıcı, ”Bu güzellikte yaşamaktan mutluyuz. Apartmanın bahçesindeki palmiyeler 30 metre uzunluğunda ve 30 yıllıktı. Ön bölümde kısa palmiyelerde var. Binanın bazı katlarındaki kişilerin manzaralarını kestiği gerekçesiyle, site yönetimimin palmiyeleri kesmeleriyle ilgili bir girişimleri vardı. Geçtiğimiz gün biz çimler kesiliyor zannetmiştik ama yıkılan ağaç gürültüsüne dışarı çıktık. Kesim karşısında tartışmaya başladık yönetici ve kesen kişiyle” diye konuştu.



"Şikayette bulunduk"

İkinci ağaç kesilirken işlemi güçlükle durdurduklarını söyleyen Yazıcı, “İlgili yerlere şikayetlerimizi bildirdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğüne,Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ağacı kesenler, ‘bu ağaç meyve vermiyor’ diye savunma yapıyorlar” dedi.



"Turizmin simgesi palmiye"

Turizm denilince akla deniz, kum, güneş ve palmiye ağacının geldiğini anımsatan Gürbüz Yazıcı, “Bunun üzerine ne söylenebilir ki. Bizi sembolize eden bir ağaç. Bu ağacı korumak gerekir. Bu ağaçların da koruma altına alınması için CİMER’e başvuruda bulunacağız.” dedi.



"Yara alan ağacı kurtarmaya çalışacaklar"

Binanın güzelliğinin kaybolduğunu dile getiren Yazıcı, “Güzellik veren bu ağaçlar. Şuan bir güzelliği kalmadı. Testere ile kesmeye çalıştıkları ağacı kurtardık ama. Onunda tedaviye ihtiyacı var. Peyzaj mimarı arkadaşların desteği ile gereken müdahaleyi yapacağız” ifadelerine yer verdi.



"Babaannemden yadigar"

Büyük çoğunluğunda akrabalarının yaşadığı binanın sakini Barış Aydın, “Burası 26 yıllık bir aile apartmanıdır. 18 dairesi var. Yönetim olarak bir karar alınmış ama kimsenin haberi yok. Çoğunluğun onayı yok ağaçlarla ilgili. Diğer ağaçların kesilmemesi için müdahaleye bulunmaya çalıştık. Ağaçları kurtardık. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Bu ağaçlar babaannenim yadigarı, onun emeği var. Aile olarak üzüntülüyüz. Kesinlikle diğer palmiyelerin kesilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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