Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: “Caretta yuvalarını yıkanlar mahluktur” "Onlarla aynı oksijeni paylaşmaktan utanıyorum"

Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz mevkiinde caretta yuvalarını gezen ve bilgi alan ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, dünyanın iyi insanlar sayesinde döndüğünü belirterek, “Bu caretta yuvalarına zarar verenler mahluktur” dedi.

Caretta kaplumbağaları konusundaki duyarlılığı nedeniyle Kaplumbağa kadın olarak adlandırılan Seher Ulaş ve Manavgatlı çevreci kadınların misafiri olarak Boğaz mevki'ine gelen ünlü sanatçı Tuğba Özay, Boğaz mevki'indeki 212. Caretta yuvasının çıtalarını çaktı.

Dünyayı kadınların güzelleştireceğinin en güzel örneğinin Boğaz mevki'indeki caretta yuvaları konusunda kadınların verdiği mücadele olduğunu belirten ünlü sanatçı Tuğba Özay, “Bu kadar mücadele verilmesi bana göre çok anlamlı. Dünya eğer dönüyorsa iyi insanlar sayesinde dönüyor. Bu alanda görmüş olduğunuz bunca yuvayı hanımlar yaptı. Ama bu yuvalar yapılıyor kendini bilmez kişiler ben onlara mahluk diyorum, o mahluklar geliyorlar ve bu yuvaları yıkıyorlar. Buralarda kaplumbağaları kesiyorlar. Yumurtalarını atıyorlar. Bu yapılanlar hiçbir şekilde insanlığa sığmayacak bir şey. Bu insanlarla maalesef bu güzelim Manavgat’ın bu dünyanın oksijenini paylaşıyor olmaktan büyük utanç duyuyorum. Bana Seher Hanım öyle fotoğraflar attı ki. Gerçekten inanamadım. Gerçekten bunu insan denen canlı mı yaptı diye. Bu hayvanların kime zararı var. O kadar değerli canlılar ki. Her şeyin başı sevgi. Bakın aylardır pandemi süreci yaşanıyor. Eşimiz dostumuzu kaybettik. Yakınlarımızı kaybettik. Bu virüs yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. Hiç kimse mi hala ders almıyor. Bakıyorsunuz şu inci sahiller çöp içinde. Bu insanlar bizler, çevreciler burada çöp topluyoruz. Manavgat Irmağına gidiyorsunuz ırmağın içinde içki şişeleri. Biz o çöpleri topluyoruz” dedi.



Sevgi anne karnında başlar

Boğaz mevki'inde caretta carettaların gelerek sahil boyu yumurtladığını belirten Özay “Yumurtadan çıkan yavru carettalar denize açılıyor. Doğanın dengesi zaten böyle korunuyor. Ama biri geliyor senin yaptığını yıkıyor. Sayın başkanımız Şükrü Sözen’e de teşekkür ediyorum. O da büyük mücadeleler veriyor. Ama asıl mücadele evin içinde başlıyor. Hatta anne karnında başlıyor. Buradan anne adaylarına seslenmek istiyorum. Bebeğinizi sevin. Doğduktan sonra da bu sevgiyi ona aşılayın. Korkutmayın onları. "diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.