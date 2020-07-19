Antalya’da traktör devrildi: 1 ölü

Antalya’nın Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında AntalyaMuğla il sınırını oluşturan Eşen Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Alık’ın (30) kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nden Ova Mahallesi istikametine Eşen çayı kenarındaki yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü traktörün altında kalarak, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.