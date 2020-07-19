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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avusturyalı Godina'nın tahrip ettiği tarihi surlarda restorasyon süreci bekleniyor

DHA

Avusturyalı Godina'nın tahrip ettiği tarihi surlarda restorasyon süreci bekleniyor


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı Walter Godina'nın ev inşa ederken, beton ve seramik kaplamalı pencere yaptırdığı, üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip tabanını delerek su giderini dışarı çıkardığı Alanya Kalesi'ndeki 2 bin 100 yıllık surlarda yapılacak restorasyon çalışmasına ilişkin ön hazırlıklar tamamlandı. Çalışmanın kısa sürede başlaması beklenirken, Godina'nın da uçuş yasağının kalkmasının ardından Alanya'ya geleceği öğrenildi.
Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü geçen yıl yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, su giderini surun altından delerek, dışarı çıkardığı tespit edildi.
RESTORE EDİLECEK
Olayın ortaya çıkmasının ardından Alanya Müze Müdürlüğü, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ile devrilen taşların toplanıp, surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.
KAMULAŞTIRMA KARARI
Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu'nca oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce de onaylandı.
BİRİNCİ DERECEDE ARKEOLOJİK, DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI
Kararda, Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda da bulunan Alanya Kalesi surlarının Ehdemek bölümündeki özel mülkiyetteki tescilli Godina'ya ait evin, sur duvarlarının içindeki parsel olduğuna dikkat çekildi.
EV DE YIKILMA TEHLİKESİ YAŞIYOR
Mülkiyeti bakanlığa ait olan ve yıkılan surların Alanya Kalesi'nin en eski tarihli bölümünü içerdiği, Godina'ya ait evin de yıkılması halinde ciddi anlamda can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği, acil müdahale çalışması, surların korunması ve arkeolojik kazı çalışmaları için 307 ada 1 parseldeki evin kamulaştırılması gerektiği belirtildi.
YAYA YOLUNU DA DEMİR KAPIYLA KAPATMIŞ
Sur duvarlarında 'dendan' aralarının beton korkuluklarla kapatıldığı, duvarlardan izinsiz tahliye boruları çıkartıldığı ve rölövesinde olmayan pencere açıldığına da dikkat çekilen kararda, imar planlarında 'korunması gerekli yaya yolları' şeklinde belirlenen yolun bir bölümünün demir kapıyla kapatılarak kullanıldığı, zemine beton döküldüğünün tespit edildiği dile getirildi.
KAMULAŞTIRMA BEDELİ YİKOB'DAN
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise kamulaştırma bedelinin, 2863 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesi kapsamında Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla kullanılmak üzere özel hesapta toplanan kaynaktan karşılanmasını talep etti.
KAMULAŞTIRMA BEDELİ 727 BİN LİRA
Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Teknik ekip, ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli belirledi.
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞMA DURDU
Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından etrafı çevrilen surların bulunduğu alanın restorasyon çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Bakanlığın ilgili birimleri tarafından restorasyon için bölgede inceleme yapıldı. Bölgeden numunelerin alındığı ve kısa süre içerisinde fiili restorasyon uygulamasının başlayacağı belirtildi.
GODİNA TÜRKİYE'YE GELECEK
Evin kamulaştırma ve restorasyon çalışmaları sürerken, sahibi Avusturyalı Godina'nın da Alanya'ya geleceği öğrenildi. Pandemi sürecinde uçuşların durması nedeniyle Godina'nın daha önce gelemediği ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi.
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Alanya Müze Müdürlüğü, Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem Avusturya'da olan Godina, geçen yıl kasım ayında Türkiye'ye dönüşünde eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti. Bu konuya ilişkin soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-07-19 09:04:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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