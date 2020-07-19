Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

DHA

Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu


Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sıcak hava ve nemden bunalanlar hafta sonu mesire alanlarına akın etti. 1 saatte 300 aracın giriş yaptığı Topçam Mesire Alanı önünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 
Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarını doldurdu. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 75'leri gördüğü kentte, Antalya-Kemer karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Topçam Mesire Alanı girişinde sabah erken saatlerde araç kuyruğu görülmeye başladı. Saat 08.00'de açılan mesire alanında önceden yer bulmak için 4 araç saat 06.00'giriş kapısına gelerek beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri saat 06.30'da araçların sıra olduğunu işletme yönetimine bildirince açılış saati de öne çekildi. Saat 07.00'de araçları içeri almak için görevliler ateş ölçerle tek tek ölçüm yaptı.
1 SAATTE 300 ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Otomobil ve kamyonetlerin giriş ücreti 25, yaya girişin 9 lira olduğu mesire alanı giriş kapısında oluşan 2 kilometrelik uzun araç kuyruğu havadan da görüntülendi. İlk 20 dakikada mesire alanına 150 araç alındı. 1 saatlik süre içinde 300 araç kapasiteli mesire alanı tamamen dolarken içeri alınmayanlar ise geri döndü. Saat 07.00'de kapılarını açan ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanında vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda banklar arasında en az 5 metrelik boşluklar bulunuyor.
Mesire alanına Antalya dışında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden gelenlerin de giriş yaptığı görüldü. Uzun kuyruğun ardından içeri giren vatandaşlar ise çok beklemeden hızlı bir şekilde içeri girebildiklerini söyledi. Görevliler de tüm kuralları uygulayarak vatandaşları içeri alıp sağlığı ön planda tutan bir hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2020-07-19 11:45:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Kepez’de kurban kesim kursu
Büyükşehirin Halk Süt’leri ilçelerde de dağıtılıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin Halk Süt’leri ilçelerde de dağıtılıyor
Japonya'da başlayan yol arkadaşlığı Türkiye'de devam ediyor
YEREL HABERLER Japonya'da başlayan yol arkadaşlığı Türkiye'de devam ...
Devrilen traktörün sürücüsü öldü, babası yaralı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü, babası yaralı
Kepez’de örnek açılış
YEREL HABERLER Kepez’de örnek açılış
Muratpaşa Belediyesinden kurban kesimi için randevu şartı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinden kurban kesimi için randevu ...
Kepez Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi daha yeşil bir ilçe için çalışıyor
Koronavirüsü unutturan sıcaklık, vaka sayılarını artıracak
YEREL HABERLER Koronavirüsü unutturan sıcaklık, vaka sayılarını ...
Antik bitki, 2700 yıllık Phaselis gemilerine ilham kaynağı olmuş
YEREL HABERLER Antik bitki, 2700 yıllık Phaselis gemilerine ilham ...
Lykia World Antalya Golf Otele icra şoku
YEREL HABERLER Lykia World Antalya Golf Otele icra şoku
Avusturyalı Godina'nın tahrip ettiği tarihi surlarda restorasyon süreci bekleniyor
YEREL HABERLER Avusturyalı Godina'nın tahrip ettiği tarihi surlarda ...
Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
YEREL HABERLER Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta ...
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
YEREL HABERLER Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek ...
Antalya'da çıkan yangında restoran kül oldu
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangında restoran kül oldu
Antalya’da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya’da traktör devrildi: 1 ölü
Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: “Caretta yuvalarını yıkanlar mahluktur” "Onlarla aynı oksijeni paylaşmaktan utanıyorum"
YEREL HABERLER Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: “Caretta ...
Antalya’daki Azerbaycanlılar, Ermenistan saldırılarını protesto etti
YEREL HABERLER Antalya’daki Azerbaycanlılar, Ermenistan ...
Üst katların manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesilen palmiye ağacı site sakinlerini isyan ettirdi Çimler kesiliyor zannettiler yıkılan ağaç gürültüsüne dışarı çıktılar İkinci ağacı kesilmekten kurtaran bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu Falezler üzerindeki bir apartmanın bahçesindeki 30 yıllık palmiye manzarayı engellediği gerekçesiyle kesildi
YEREL HABERLER Üst katların manzarasını kapattığı gerekçesiyle ...
Kumluca'da ev yangını
YEREL HABERLER Kumluca'da ev yangını
Alanyaspor'un yeni sezon formalarında 'Mehmetçik Vakfı' detayı
YEREL HABERLER Alanyaspor'un yeni sezon formalarında 'Mehmetçik ...
Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı Kamuflaj formanın gelirin yüzde 10’nu Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak
YEREL HABERLER Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı Kamuflaj ...
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı (2)
YEREL HABERLER Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı ...
Manavgat'ta patlayan elektrik panosu orman yangınına sebep oldu Alara Çayı kıyısında 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'ta patlayan elektrik panosu orman yangınına ...
Dövüldüğünü iddia eden çocuk tacizcisi çocuğun babasına ve amcasına tazminat davası açtı Çocuk tacizinden 4 yıl ceza aldı, "dövüldüm" diye dava açtı
YEREL HABERLER Dövüldüğünü iddia eden çocuk tacizcisi çocuğun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X