Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik

Antalya’da hafta sonu sıcak hava dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu. Hem deniz hem kıyıda yoğunluk olduğu gözlemlenirken, sosyal mesafe ve maske unutuldu.

Turizm kenti Antalya’da yüzde 67’ye varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkta yüksek oldu. Bunaltıcı havadan etkilenenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçülürken, bulutların arasından kendini gösteren güneş altında Antalyalılar bronzlaştı. Yoğunluğun üst seviyede olduğu sahilde sosyal mesafe korunamazken, denizin içinde de sosyal mesafe ihlal edildi. Güneşlenenler ve sahilde oturanların büyük çoğunluğunun maske takmaması da dikkat çekti.

Ailesiyle denize gelen Sena Uyar, denizin çok güzel olduğunu belirterek, ”Arkadaşlarımla denize geldim, hava çok sıcak. Kalabalık olsa da eğleniyorum” dedi.



"Antalya'da vaka sayısı az"

Diyarbakır’fan ailesini ziyarete gelen Gamze Ay, ”Karantina sürecinden çok etkilendik ve hava almak istedik. Annemden aldığım bilgilere göre Antalya’da vaka sayısı az. Ama Diyarbakır’ın gelenek görenekleri kapsamında nişan, düğün ve cenazelere çok büyük katılımlar oluyor. O nedenle vaka sayısında bir artış oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez” dedi.

Sahilde şu an kimsenin maske takmadığını dile getiren Ay, “Herkes denize girme telaşında. Biz de takmadık. Ama yanımızda dezenfektan, kolonya ve maske var. Ama şu an takmadık. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama herkesin uymasını istiyoruz. Kalabalık çok fazla. Önlem alınması gerekiyor ama insanlar da çok fazla sıkıldı. İnsanlar durumu olağan akışına bıraktı sanırım” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen engelliler plajında ise görevliler engelli bireylere yardımcı oldu. Platform üzerine engelliler haricindeki kişilerin çıkmasına izin verilmedi.

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