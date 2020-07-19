Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Efecan'ın ortasına Emircan kafayı vurdu, ancak top auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasına ceza sahasında Recep sert vurdu ancak kaleci Marafona topu köşeden çıkarmayı başardı.

20. dakikada Berdich'in ortasına arka direkte Rodallega vurdu ancak top auta çıktı.

24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Efecan, topu Bakasetas'a aktardı. Bakasetas'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Emircan Altıntaş xx, Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xx, Musa Çağıran xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Onur Bulut, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Mustafa Yumlu xx, Zakarya Bergdich xx, Oğuz Yılmaz xx, Zeki Yavru xx, Hadi Sacko xx, Radoslaw Murawski xx, Isaac Sackey xx, Ismail Aissati xx, Recep Niyaz xx, Hugo Rodallega xx

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Marc Kibong Mbamba, Özgür Çek, Olcay Şahan, Oscar Estupinan

Teknik Direktör: Kenan Atik

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