

Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA,(Antalya), (DHA) Süper Lig´in 33´üncü haftasındaki Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, Denizlispor maçının zor olacağını bildiklerini söyledi. Bulut, "Bugün Denizlispor karşısında maçtan önce kolay gözükse de kolay bir maç olmadı. Çünkü rakip bizi kendi sahasında karşıladı. Oyun yollarımızı kapatmaya çalıştı. Biz elimizden geleni yaptık. Pozisyon yaratmaya çalıştık, yarattık da. Rakibe de pozisyon verdik ilk yarı. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı çünkü ilk 5´in içerisinde olmak istiyoruz her zaman dedik. Önümüzdeki haftaya bunu bıraktık çünkü Galatasaray 1 puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de maçımızı alırsak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra biliyorsunuz kupa final maçımız var. Ama önemli olan bugün burada kazanmamız. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

KENAN ATİK: "ANKARAGÜCÜ MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ VE BAŞIMIZI KALDIRACAĞIZ"

İyi bir maç olduğunu ancak son dakika gelen golle üzülseler de iyi bir futbol oynadıklarını dile getiren Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik ise "Gerçekten iyi oynadığımız bir maçtı, ilk yarı net 3 pozisyonumuz var. Maçın 90+5'inci dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik, iyi futbol oynadık. Başakşehir, Trabzonspor ve bugün Alanyaspor mücadele ettik. Ligin en güçlü 3 takımıyla bu mücadeleyi verdik. Ben oyuncularımızı tebrik ettim. Başlarını kaldırmalarını söyledik. Bu ligi hakkettikleri gösterdiler bugün 90+5'inci dakika gol yemelerine rağmen. Gelecek hafta Ankaragücü maçına hazırlanacağız ve başımızı kaldıracağız. Şu anda avantajlı biziz ve bu avantajımızı kullanacağız. Kendi ayağımız, kafamız ve vücudumuzla gelecek hafta Ankaragücü maçını bileğimizin hakkıyla inşallah puan veya puanlarımızı alıp bu ligde kalacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erol Bulut'un açıklamaları

-Kenan Atik'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-07-19 23:56:53



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