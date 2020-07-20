30 anaçtan 25 bin yavru mersin balığı üretildi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DİNOZORLAR döneminden bu zamana kadar gelen, ancak bilinçsiz avcılık nedeniyle nesli tükenmek üzere olan mersin balığında, ilk defa kitlesel üretim yapıldı. 30 anaçtan 25 bin yavru alındı. Havyarının kilosu 35004000 dolardan satılan balığın, Türk kara sularındaki popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

200-250 milyon yıldır dünyada yaşamını sürdüren, dinozorlar döneminden bu yana gelen birkaç canlıdan biri olan mersin balığının, son yıllarda bilinçsiz avcılık ve su kaynaklarının kirliliği nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. 8 metre uzunluğa ve 1.6 ton ağırlığa kadar varan mersin balıkları, çoğunlukla değerli yumurtası (havyar), eti ve derisi için avlanıyor. Dünyada 27 farklı türe sahip mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu belirlendi. Karadeniz'de kalan 3 tür ise yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Mersin balığıyla ilgili uzun süredir çalışmalar sürdüren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, bünyesindeki 30 anaç mersin balığına bir simülasyon uygulandı. Mersin balığının üreme evresindeki iklim koşullarını birebir oluşturan enstitü, simülasyon sonucunda verim almayı başardı ve bir seferde 25 bin yavru alındı. Yavrular ayrı tanklarda büyümesi için özel olarak ilgilenilirken, üretimden sonra yavruların Türkiye karasularına salınacağı öğrenildi.

`HAVYARI NEDENİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR BALIK´

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, deniz balıkları üzerine üretim ve araştırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, nesli tükenmekte olan balıkları ise özellikle seçtiklerini söyledi. Bu yıl ilk defa mersin balığından verim almayı başardıklarını anlatan Erkan, ''200-250 milyon yıldır yaşayan, dinozorlar döneminden bu zamana gelebilen bir balık. Karadeniz'de, Hazar denizinde yaşayabilen bir balık. Bu yıl ilk defa kitlesel bir şekilde 25 bin yavru üretebildik. Havyarı nedeniyle çok önemli bir balık. Havyarın kilosu 3500-4000 dolar civarında. Avcılığı yasak ve koruma altında bir balık" diye konuştu.

`DOĞAL ORTAMI SİMÜLE ETTİK´

Amaçlarının balık üretim tesislerine bu yavrulardan verip, hem neslinin tükenme tehlikesini ortadan kaldırmak hem de eti ve havyarı için tüketilen bu balığa ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu anlatan Erkan, "Derisi süs eşyası olarak kullanılıyor. Eti de çok kıymetli. Bu balık cinsel olgunluğa çok geç geliyor. Üretimi oldukça zor. Doğal ortamını simüle ederek bu işi başardık" dedi.

Afrika ve Avrupa yayın balığını da ürettiklerini ve bunları su kaynaklarına bıraktıklarını kaydeden Erkan, mersin balıklarını da iç sulara ve denizlere bırakacaklarını aktardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-07-20 08:05:03



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