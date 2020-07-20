Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi

İHA

Kepezaltı Mahallesi'ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nin yol çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'e, 11 yılda 1000 km'den fazla yeni yol açtık. Kepez'in yolu da, bahtı da açık" dedi.

Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi

Kepezaltı Mahallesi’ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin yol çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’e, 11 yılda 1000 km’den fazla yeni yol açtık. Kepez’in yolu da, bahtı da açık” dedi.
Kepez Belediyesi, bir tarafında Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, diğer tarafında ise Ferrokrom Fabrikası bulunan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde yol çalışmalarına başladı. Hakan Tütüncü, Kepezaltı’ndaki Antalya Bulvarı ve Mustafa Haşmet Kavşağı arasındaki 1356 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yol çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi’nin 11 yılda 1000 kilometreden fazla yeni yol açtığını söyledi. Açılan her yeni yolun, Kepez'in gelişmesine ve kalkınmasına değer kazandırdığını belirten Başkan Tütüncü, “Bölgemizi daha çok değerlendirmek için, ilçeye yeni yollar açmaya gayret ediyoruz. Bugün, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ndeyiz. Burası eskiden iki şeritli küçücük bir yoldu. Şimdi ekiplerimiz çalışıyor, fevkalade güzel bir yolla burayı 6 şeride çıkarıyoruz ve bisiklet yolları da olacak. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz“ diye konuştu.

“Hizmet etmeye devam edeceğiz"
Kepezaltı’ndaki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin bir tarafında Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, diğer tarafında ise Ferrokrom Fabrikası olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu cadde Santral’e kadar devam edecek. Ve Santral’den de 30 metrelik yeni alternatif bir güzergah ile birlikte, çevre yoluna üniversitenin üstündeki yola bağlanacak. Yeni yollar açmak en çok keyif aldığımız, bizi en çok mutlu eden şeylerden birisi. Kepez'in yolu da açık, bahtı da açık. Biz yeni yollarla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü
Yolcu otobüsündeki 16 kilogram esrar narkotik köpeğine takıldı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki 16 kilogram esrar narkotik ...
Alman turist, yaralandığı kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alman turist, yaralandığı kazadan 12 gün sonra doğum ...
Elden ele dolaşıp garajdan çıkartılmıyor 50 bin lira verip aldığı Doğan marka otomobili garajda koruma altına aldı 52 bin kilometredeki 26 yıllık otomobili gözleri gibi koruyorlar
YEREL HABERLER Elden ele dolaşıp garajdan çıkartılmıyor 50 bin lira ...
Yaşlı adam gaspçının elinden sopayla kurtuldu Antalya'da 70 yaşındaki esnaf, 500 TL isteyen bıçaklı gaspçının elinden salladığı sopayla kurtuldu Yüzüne ve karnına yumruk yiyen yaşlı adam gaspçıyı püskürtmeyi başardı 70 yaşındaki Ömer Güneş: "Hayatımı bu sopaya borçluyum ama keşke vursaydım"
YEREL HABERLER Yaşlı adam gaspçının elinden sopayla ...
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir ...
30 anaçtan 25 bin yavru mersin balığı üretildi
YEREL HABERLER 30 anaçtan 25 bin yavru mersin balığı üretildi
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ...
Erol Bulut: “Kazanmamız gereken bir maçtı”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Kazanmamız gereken bir maçtı”
Kenan Atik: “Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü”
YEREL HABERLER Kenan Atik: “Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü”
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Denizlispor: 0 ...
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel ...
Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı (2)
YEREL HABERLER Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı ...
Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz, balkondan düşüp öldü
YEREL HABERLER Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz, balkondan düşüp ...
6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti Misafirlikte bulunduğu apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti Misafirlikte ...
80 tonluk beton mikseri devrildi, sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 80 tonluk beton mikseri devrildi, sıkışan sürücü 2 ...
Antalya'da traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da traktör kazası: 1 yaralı
Antalya’da helikopter şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Antalya’da helikopter şehitleri anıldı
Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz ...
Antalya'da sıcaktan bunalan sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcaktan bunalan sahile koştu
Kazada yaralanan çocuk: Ayağımı kesecekler mi?
YEREL HABERLER Kazada yaralanan çocuk: Ayağımı kesecekler mi?
Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı
YEREL HABERLER Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X