Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi

Kepezaltı Mahallesi’ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin yol çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’e, 11 yılda 1000 km’den fazla yeni yol açtık. Kepez’in yolu da, bahtı da açık” dedi.

Kepez Belediyesi, bir tarafında Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, diğer tarafında ise Ferrokrom Fabrikası bulunan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde yol çalışmalarına başladı. Hakan Tütüncü, Kepezaltı’ndaki Antalya Bulvarı ve Mustafa Haşmet Kavşağı arasındaki 1356 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yol çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi’nin 11 yılda 1000 kilometreden fazla yeni yol açtığını söyledi. Açılan her yeni yolun, Kepez'in gelişmesine ve kalkınmasına değer kazandırdığını belirten Başkan Tütüncü, “Bölgemizi daha çok değerlendirmek için, ilçeye yeni yollar açmaya gayret ediyoruz. Bugün, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ndeyiz. Burası eskiden iki şeritli küçücük bir yoldu. Şimdi ekiplerimiz çalışıyor, fevkalade güzel bir yolla burayı 6 şeride çıkarıyoruz ve bisiklet yolları da olacak. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz“ diye konuştu.



“Hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kepezaltı’ndaki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin bir tarafında Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, diğer tarafında ise Ferrokrom Fabrikası olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu cadde Santral’e kadar devam edecek. Ve Santral’den de 30 metrelik yeni alternatif bir güzergah ile birlikte, çevre yoluna üniversitenin üstündeki yola bağlanacak. Yeni yollar açmak en çok keyif aldığımız, bizi en çok mutlu eden şeylerden birisi. Kepez'in yolu da açık, bahtı da açık. Biz yeni yollarla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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