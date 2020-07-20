Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle kamyona çarparak ağır yaralanan Alman Uwe Jens Bladt, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, 75'inci doğum gününde hayatını kaybetti.
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde Alman Uwe Jens Bladt, 7 Temmuz günü motosikletiyle,
kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Bladt, ambulansla kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 12 gündür tedavi altında olan Bladt dün gece hayatını kaybetti. Baldt'ın 75'inci doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-07-20 10:46:28
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