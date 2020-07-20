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AESOB’dan ‘Esnafına sahip çık’ çağrısı AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “ Alışverişinizi yerel esnaftan yapın"

İHA

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Antalya, Isparta ve Burdur'da, 'Esnafına sahip çık' çağrısı yapıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür" dedi.

AESOB’dan ‘Esnafına sahip çık’ çağrısı AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “ Alışverişinizi yerel esnaftan yapın"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Antalya, Isparta ve Burdur’da, ‘Esnafına sahip çık’ çağrısı yapıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür” dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs sürecinde Türkiye’nin sağlıktaki gücünü dünyaya kanıtladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığını ve vatandaşların salgın konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Odalar, birlikler, konfederasyon, TESK ve merkez birlik TESKOMB’la birlikte devlet tarafından yürürlüğe konulan her türlü tedbire destek verdiklerini ifade eden Dere, “Alınan her karara disiplinle uyulması için esnafımızı bilinçlendirdik. Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler, hem yerel düzeyde hem de dünya ölçeğinde yatırımı, ticareti ve üretimi sekteye uğrattı. Tabi bu süreçten en çok etkilenen kesim hiç şüphesiz küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkarımız oldu. Berber ve kuaförlerden kıraathanelere, eğlence yerlerinden lokantalara kadar pek çok işletme geçici süreliğine kapatıldı, toplu taşımada yeni kurallar kondu. 65 yaş üstü esnafımız işyerini açamaz oldu. İnsanların evden çıkamamaları, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesi esnaf ve sanatkarımızı derinden etkiledi” dedi.

“Mektuplar gönderildi”
Esnafa verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Başkan Dere, "Ancak gelinen noktada, esnaf ve sanatkarımızın daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu ortadadır. Bizler de, esnaf ve sanatkarımızdan gelen talepleri TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken’le videokonferans üzerinden yapılan toplantılarla aktardık. Esnafımızın beklentilerini karşılamada pandemi sürecinde özveriyle çalışan Sayın Genel Başkanımıza esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ediyorum. Gelen talepler doğrultusunda TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken başkanlığında ülke genelindeki 82 Birlik ve 13 Federasyon başkanları ile telekonferans üzerinden yapılan görüşmeler sonrası, Cumhurbaşkanımıza esnaf ve sanatkarımızın taleplerini içeren mektuplar gönderildi” ifadelerini kullandı.

Dere, talepleri anlattı
İstenilen talepleri anlatan Dere, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımızdan, esnaf ve sanatkarlarımıza kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılmış olan kredilerin, geri ödeme tarihlerinin faizleri hazinece karşılanmak kaydıyla, bir kez daha 3 ay süre ile yeniden ötelenmesini, Esnafımızın Sosyal Güvenlik Primleri, ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanmasını, Esnaf ve sanatkarlarımızca ödenen işyeri kira stopajı uygulamasına son verilmesini, Salgın sürecinde temel gıda maddeleri ile temizlik ürünlerinden KDV alınmaması ya da bu oranın yüzde 1’e indirilmesini, Esnaf ve sanatkarlara doğrudan nakit desteği sağlanmasını, Esnaf ve sanatkarların 2020 yılı Mart ayından yıl sonuna kadar olan vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarına, 2021 yılı Ocak ayından başlamak ve gecikme zammı ve faizi alınmamak kaydı ile 36 ayda geri ödenmek üzere yeni bir yapılandırma getirilmesini, Kahvehanelerde gereken hijyen tedbirleri ve Covid19 önlemleri alınmak kaydıyla oyunların serbest bırakılmasını, il içinde faaliyet gösteren ve D4 Yetki Belgesine sahip olan araçlardaki yüzde 50 oranında yolcu taşıyabilme uygulamasının kaldırılmasını, bununla birlikte okul servis araçlarındaki yüzde 50 yolcu taşıma uygulamasının iptal edilerek tam kapasite ile çalışmalarının önünün açılmasını, Turizm bölgelerinde çalışan 9 koltuklu taksilerin 3 yolcudan fazla taşımaması şeklindeki uygulamanın kaldırılarak yolcu kapasitesinin yüzde 50’ye yükseltilmesini istedik”

"Alışverişinizi esnaftan yapın"
Esnaf ve sanatkarların bu dönemde desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Dere, “Devletin sektörlerde yaşanacak ekonomik sekteye yardım elini uzatması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi esnaf güçlü olursa, devlet güçlü olur Türkiye gücüne güç katar. Unutmayalım bir çok badireyi devlet millet el ele vererek atlattık. Ülkemize yönelik içerden ve dışarıdan gelen her türlü tehdidi birlikte savuşturduk. Şimdi birlikte olma zamanı, şimdi esnafına sahip çıkma zamanıdır. Esnaf ve sanatkarın sadece devletimizin değil, kadirşinas halkımızın da desteğine ihtiyacı var. Her zaman sizlerin yanında olan yemediğini size yedirmeyen, veresiye defterini açan, ‘yoksa sonra verirsin’ diyen, ‘gel bir bardak çayımı iç’ diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Bizler de ilimiz de esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak, sizlere çağrıda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür”
Milletin el ele vererek bu günleri atlatacağına dikkat çeken Başkan Dere, “Halkımızın da esnafına vereceği destekle daha iyi fırsatların doğacağına, yeniden hızla üretmeye, ticaretimizi artırmaya başlayacağımıza, yakın bir gelecekte refah seviyesi daha da yükselmiş, pandemi sürecinden ekonomisi çok daha güçlü bir ülke olarak çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Antalya, Isparta ve Burdur’da aynı anda başlatılan ‘Esnafına sahip çık’ çağrımızın esnafımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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