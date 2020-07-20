Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak’ kampanyasına destek olmak için bileğine mavi kurdele bağladı. Uysal, “Ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın geleceği çocuklarımızın örselenmeden büyütülmesine bağlı” dedi.

Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası dolayısıyla UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nce başlatılan ‘Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak’ kampanyasına bir destek de Başkan Uysal’dan geldi. Uysal, sol bileğine mavi kurdele bağlarken sosyal medya hesaplarından çocuk istismarına karşı bir mesaj yayınladı. Uysal, açıklamasında şunları söyledi:

“Çocuk istismarı ile mücadele haftasında, konuya dikkat çekmek için mavi kurdele takma kampanyasına destek veriyoruz. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın geleceği çocuklarımızın örselenmeden büyütülmesine bağlı. Biliyoruz ki, bir çocuk gülümseyince bütün dünya değişir. Bütün insanlarımızı çocuk istismarı ile mücadele haftasında bu konuya dikkat çekmeye ve mevcut kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Mutlu çocuklar gelecekte mutlu bir toplum demektir"

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