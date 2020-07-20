Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla merkez ve 19 ilçede bulunan kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim alanlarında hijyen kuralları da en üst seviyede uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında dezenfekte işlemi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa’dan Kaş’a bin 385 personelle vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya merkezi ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde seferberlik halinde çalışma yürütüyor. Ekipler, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerleri ilaçlama yapıyor. Vektör ile mücadele kapsamında satış yerlerinde çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı şerit uygulaması gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlar ile satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için hayvan satış yerlerinde sık sık Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla dezenfeksiyon işlemi uygulanacak. Ayrıca hayvanların barınmakta olduğu yerler de ekipler tarafından ilaçlanacak. Ayrıca Kurban Bayramı’nda kesim yerlerinde dezenfeksiyon işlemi için de ekipler hazır bulunacak.

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