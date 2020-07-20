Go¨mbe panayır alanı çalıs¸ması devam ediyor

Kaş ilçesinde yapımı planlanan Gömbe Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesine ilişkin inşa çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Gömbe Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Kaş Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

2 milyon 947 bin + KDV üzerinden yapılan sözleşme ile proje kapsamında üstü kapalı ve çelik konstrüksiyonlu Panayır Alanı, 3 bin 432 metrekare alan üzerine kurulacak. Alanda 105 metrekarelik tuvalet, 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje çalışmasının yüzde 70’inin tamamlandığı ve 23 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi planlandığı kaydedildi. Kaş'a 70 kilometre uzaklıkta ve Batı Toroslar'ın en yüksek tepesi Akdağ'ın eteklerinde yer alan Gömbe yaylası, Türkiye'nin en güzel üçüncü yaylası ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

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