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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti

İHA

Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.

Konyaaltı’ndan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.
Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde alanından uzman psikolog ve pedagoglar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Randevu alınarak yapılan görüşmelerde, Antalyalılara aile danışmanlığı, psikolojik destek, çift danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda sıkıntı yaşayan ailelere destek olunuyor. Psikolojik danışma hizmeti ücretsiz veriliyor.

Randevu ile çalışıyor
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yoğun hayat mücadelesi içinde birçok vatandaşın zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini söyledi. Başkan Esen, “Bu gibi dönemlerde sıkıntılarımızı bazen tek başımıza çözemeyebiliriz. Alanındaki uzman psikologlarımızdan gerekli danışmanlık desteğini almak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bu hizmetimizden yararlanabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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