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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKBB ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi.

AKBB ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi.
Yerel yönetin anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın ‘EN’leri ödüllendirildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı katıldı.
AKBB tanıtım filminin izlenmesinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tütüncü, 2019 yılı itibariyle Akdeniz Belediyeler Birliği’nin 5. Akdeniz Belediyecilik ödüllerini tertip ettiğini, aslında ödül töreninin Mart ayında City Expo Fuarı’nda yapılmasının planladığını, pandemiden dolayı fuarında ödül töreninin de belirlenen tarihte gerçekleştirilemediğini dile getirdi. Tütüncü, “5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın 2015 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz bu belediyecilik ödül törenleri belediyelerimizin aslında yapmış olduğu çalışmaların literatüre girmesi, kayıtların içerisine girmesi amacıyla, hem de diğer belediyelerimize belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları örnek olarak sunmak göstermek ve birbirimizin tecrübesinden faydalanmak amaçlarını taşımaktaydı. İnancım odur ki; demokrasilerde belediyelerimizin performanslarına ve belediye başkanlarımıza ödülü sadece ve sadece halk verir. Zaten hepimiz 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçimlerle halkımızın karşısına geçiyor, onların güven oylarını talep ediyoruz" dedi.
“Bu yarışma ortak aklın buluşması"
“Bizim yapmış olduğumuz şey, aslında yapılan güzel projelerin örnek projelerin bir belediyecilik literatürüne girmesine vesile olmasından ibarettir” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bizim yaptığımız şey aslında bir ortak aklın buluşmasına dönüşmesine bir adım atmaktır. Aslında bizim yapmak istediğimiz şey bu projeleri gerçekleştirirken bizlerle birlikte işbirliği yapan, bizlere katkı sağlayan, çok değerli teknik ekibimizin personelimizin onure edilmesidir. 2015 yılından bu yana 5 defa tertip ettiğimiz bu belediyecilik ödüllerinde müracaat eden bütün projeleri her yıl Akdeniz Belediyeler Birliği bir kitap haline getiriyor. Antalya'nın ve Türkiye'nin önemli kütüphaneleri başta olmak üzere belediyecilikle ilgili birçok kitaplığa bu kitaplar gönderilmektedir. Örneğin; Manavgat Belediyemizin 2016 yılında hangi projeler ile bu yarışmaya katıldığı o kayıtların içerisinde Sadece Manavgat Belediyemiz değil, bütün belediyelerimizin mesela Çameli Belediyemizin yapmış olduğu müracaatlar, aldığı ödüllerden bahsetmiyorum, yapılan bütün projeler bütün ayrıntılarıyla bu kitapların içinde yer alıyor. Biraz sonra da bu yılki kitaplar arkadaşlarımız tarafından sizlere takvim edilecek. Bunun kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.
“Belediyecilik ödülleri çok önemli etkiye sahip”
Akdeniz Belediyeler Birliği'nin, 1978 yılında kurulduğunu da hatırlatan Tütüncü, “Bu anlamda yani tarihe bir not düşme anlamında bu belediyecilik ödüllerinin çok önemli bir etkiye sahip olarak değerlendirdiğimi de ifade etmek isterim. En nihayetinde belediyeler birliklerinin temelde iki tane amacı vardır. Birincisi belediyelerin müşterek sorunları üzerinde görüşmeler yaparak, onlarla ilgili bir lobi oluşturmaktır. Belediyeler Birliği'nin bir o kadar önemli olan ikinci fonksiyonu da; belediyelerimizin bir istişare zemininde, bir ortak akıl zemininde, daha iyiye, daha güzele yönlenmelerini sağlayabilmektir. Bu bakımdan belediyecilik proje yarışmasına, belediyecilik ödüllerine özel bir önem verdiğimizi her yıl daha da geliştirerek yolumuza yolculuğumuza devam etmek istediğimizi ifade etmek isterim. “ dedi.
"Bilimin ışığında değerlendiriyoruz"
Proje yarışmasına başlarken getirilen eleştirilere de değinen Tütüncü, “Burada siyasi bir duruş sergilenirse, ödüller siyasi olarak tespit edilirse, o zaman bu ödüllerin pek bir anlamı olmayacağını, ya da böyle olmasa bile birilerin bunu bu şekilde algılayabileceği yolunda bir takım ön kabuller vardı, öngörüler vardı. Biz siyası bir duruş içerisinde olmayacağımızı, bilimin ışığında bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini ve bu projelerin de teknik bir heyet tarafından jüri denetimine tabi tutulmasını ve böylelikle güzel objektif bir değerlendirmenin ortaya çıkmasını sağlamak istediğimizi ifade etmiştik. Çok şükür; 5 yıldan beri bu anlamda bizim Belediyeler Birliği Encümenimizin hiçbir müdahalesi olmadan jürideki arkadaşlarımız, öğretim üyelerimiz, uzman arkadaşlarımız, meslek odası başkanlarımız, bunları kendi oylarıyla sıralanmışlardır. Geçtiğimiz yıllarda da belediye başkanlarımızdan da bu anlamda çok ciddi teşekkürler almıştık. Ben bile belediyeler birliği başkanı olmama rağmen oylama bittikten sonra listeyi görüyorum" şeklinde konuştu.
14 belediye, 29 proje
5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın seçici jüri üyeleri adına da Çevre Yüksel Mühendisi Lokman Atasoy söz aldı. Atasoy, yarışmaya 14 belediye tarafından 29 proje başvurusu yapıldığını ve 5 kategori de yapılan başvuruların akademisyen, meslek odası temsilcileri ve encümen üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından 7 defa titizlikle değerlendirildiğini söyledi.
Konuşmaların ardından 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında görev alan jüri üyelerine Başkan Tütüncü tarafından teşekkür plaketi verildi. Dereceye giren belediyelere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından projelerin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Açılış sırasında Kepez Belediyesi Engelli Vakfı mehteren takımı sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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