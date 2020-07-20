Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

2014 yılında, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Alanya Tıp Fakültesi olarak kurulan ve daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi olarak öğrenci alımına devam eden ALKÜ, aradan geçen 6 yılın ardından ilk mezunlarını verdi. Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Senato Salonu’nda bir araya geldi. Salon’da, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ’da hazır bulundu. İlk mezunlarla sohbet eden Rektör Kalan, “Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarıyla tarihi biran yaşıyoruz” dedi.

Rektör Kalan ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tıp Fakültesi mezunları, “İlk mezunlar olarak bizleri unutmadığınız için sizlere teşekkür ederiz. Umarım bizlerde sizler gibi ülkemize hizmet eden başarılı birer birey oluruz. Kendimizi ALKÜ’ye ait hissediyorduk ama buraya sizlerin davetiyle gelmemiz de bizlerde ayrıca bir aidiyet duygusu oluşturdu. Günün birinde yeniden mezun olduğumuz üniversitemizin bünyesinde halkımıza doktor olarak hizmet vermek isteriz. Bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Rektör Kalan, “Sizlerle mezuniyet töreninde bir arada olmak ve bu tarihi anı daha coşkulu bir şekilde yaşamak isterdik. Ancak Covid19 salgınından dolayı bu hayalimizi gerçekleştiremedik. Üniversitemizin gözbebeği olan Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarımızın mutluluğunu bizde ALKÜ ailesi olarak paylaşmak istedik. Sizler ülkemize ve insanımıza dokunan en önemli fakültelerin başında geliyorsunuz. Artık bilime ve insanlığa hizmet zamanıdır. Bizlerde yönetim olarak sizlerden sonra ALKÜ ailesine katılacak olan arkadaşlarınıza daha kaliteli bir eğitim sunabilmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. Özellikle de klinik alanlarında ciddi aşamalar kaydettik. Unutmayın, burası sizin yuvanızdır. ALKÜ’nün kapısı sizlere daima açıktır. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatında aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımızı da yeniden bu ailenin içinde görmek isterim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

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