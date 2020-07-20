Muratpaşa Belediyesi’nden Şirinyalı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyesi’nden Şirinyalı açıklaması

İHA

Muratpaşa Belediyesi tarafından, Şirinyalı Mahallesi'nde devam eden bir inşaat çalışmasına ilişkin dile getirilen çeşitli iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nden Şirinyalı açıklaması

Muratpaşa Belediyesi tarafından, Şirinyalı Mahallesi’nde devam eden bir inşaat çalışmasına ilişkin dile getirilen çeşitli iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.
İnşaat çalışmasının devam ettiği Demircikara tapulamasına kayıtlı 5804 ada 11 parselin, özel mülkiyet alanı olduğunun ifade edildiği açılamada, “İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen falez doğal sit alanı içinde değildir. Yaklaşık 25 yıl önce alana ilişkin başlayan plan sürecinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Haziran 1996 tarih ve 20 sayılı kararıyla 1817 metrekare genişliğe sahip parseli, bodrum kat hariç en fazla 5.5 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde günübirlik tesis alanı olarak planlanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2018 tarih ve 571 sayılı kararının 6’ncı maddesi ile de bodrum katında otopark, hidrofor ve su deposu metrekareleri belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şöyle devam etti:
“Mülk sahibi, Haziran 1996 tarih ve 20 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararına istinaden, hazırlattığı, jeoloji ve jeofizik mühendislerince onaylı zemin etüt raporu ve statik, elektronik, makine projelerini belediyemize ibra ederek yapı ruhsatı için başvurmuştur. Toplam 1817 metrekare genişliğindeki parselin 90.72 metrekaresi inşaat alanı olarak düzenlenirken tüm yasal süreçlerin yerine getirilmesiyle alan, ofis iş yeri nitelikli yapı yapılmak üzere, 8 Haziran 2020’de yapı ruhsatı almıştır. Belediyemiz, yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, imar planları ve meclis kararları doğrultusunda, gerekli uzman raporları ve evrakların ibra edilmesi sonucu yapı ruhsatı vermiş; gerekli denetimleri yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.
Yukarıda özetlenen süreç, ilgili taraflarca bilinmesine rağmen belediyemizi zan altında bırakacak söylemleri kullananlar hakkında yasal yollara başvuru hakkımızın saklı olduğunu belirtir, yukarıdaki bilgileri kamuoyu ile saygıyla paylaşırız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ALKÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
AKBB ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER AKBB ödülleri sahiplerini buldu
Orta Toroslar'da 23 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller bulundu
YEREL HABERLER Orta Toroslar'da 23 milyon yıllık deniz canlılarına ...
Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
YEREL HABERLER Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
Başkan Yücel, dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yücel, dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi
Antalya'da, 1 günde 10 bin turist rekoru
YEREL HABERLER Antalya'da, 1 günde 10 bin turist rekoru
Konyaaltı’ndan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti
Go¨mbe panayır alanı çalıs¸ması devam ediyor
YEREL HABERLER Go¨mbe panayır alanı çalıs¸ması devam ediyor
'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
YEREL HABERLER 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
Covid-19 eczacıları da vurdu Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, korona virüs salgını sürecinde polikliniklerin kapatılması, turizmin durması ve vatandaşların ‘korona’ tedirginliği sebebiyle birçok ilaç ve ürünün eczanelerin raflarında kaldığını söyledi “Günübirlik ilaçlarımız halen stoklarımızda bekliyor” “Üzerinde bir tarih var ve o tarihe uygun satışımız olmak zorunda ama reçete üremiyor” “Hasta başı ağrıyorsa evde oturup çekmeyi tercih etti” “Turistlerin tercih ettiği birçok ürünümüz şu an rafta sanki bir kış sezonuymuş gibi bekliyor. Bu ürünler son kullanma tarihleriyle savaşıyorlar”
YEREL HABERLER Covid-19 eczacıları da vurdu Antalya Eczacı Odası ...
Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
Gaspçıdan kendisini sopayla korudu
YEREL HABERLER Gaspçıdan kendisini sopayla korudu
Engelsiz Kafe’de aileler yeniden bir arada
YEREL HABERLER Engelsiz Kafe’de aileler yeniden bir arada
Kepez Santral’de ilk bloklar bitti
YEREL HABERLER Kepez Santral’de ilk bloklar bitti
ALKÜ'de ilk kez bağırsak rezeksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ALKÜ'de ilk kez bağırsak rezeksiyonu ameliyatı ...
Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara ...
Pastacılık ve Ekmekçilik Programı ilk öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Pastacılık ve Ekmekçilik Programı ilk öğrencilerini ...
‘Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER ‘Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak’ kampanyasına destek
Büyükşehirin çevreci yarışmasında eserler değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin çevreci yarışmasında eserler ...
AESOB’dan ‘Esnafına sahip çık’ çağrısı AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “ Alışverişinizi yerel esnaftan yapın"
YEREL HABERLER AESOB’dan ‘Esnafına sahip çık’ çağrısı AESOB Başkanı ...
Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi
YEREL HABERLER Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi
Başkan Bahar: “KÇÖ 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılsın”
YEREL HABERLER Başkan Bahar: “KÇÖ 2021 yılı Mart ayına kadar ...
Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü
Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, yol çalışmalarını inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X