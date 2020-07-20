Alanya Belediyesi kaçak büroyu yıktı

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlar Mahallesi’nde tespit edilen kaçak büro, gerekli işlemlerin ardından yıkıldı.
Çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi’nde kaçak yapılaşma tespit etti. Barbaros Caddesi’nde yer alan kaçak büro, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli kolluk kuvvetleri nezaretinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
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