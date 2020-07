Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon’nu yenerek yarı finale çıktı TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Sancaktepe : 3

TFF 2.Lig PlayOff Çeyrek Final maçında Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe karşılaştı. Antalya’da oynanan mücadelede Sancaktepe, rakibini 31 yenerek yarı finale yükseldi.



Stat: Calista Sport Center

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen x, Miraç Acer x (Ali Aydemir dk. 64 x), Talha Yazgan x, Onur Akdeniz xx, Bahadır Erol x, Volkan Altınsoy x (Muhammet Çoban dk. 68 x), Samet Yalçın x, Doğan Ateş x, Hakan Yavuz x (Caner Aktaş dk. 68 xx), Abdulkadir Özdemir x (Ersel Alıyürek dk. 59 x), Taha Balcı x

Sancaktepe: Emre Satılmış xx, Erdinç Pekgöz xx, Ozan Tahtaişleyen xx, David Kılınç xx, Melik Derin (Behlül Aydın dk. 83 ?) xx, Alaattin Hamza Ok xxx, Halil İbrahim Tuna xx (Ogün Bayrak dk. 86 ?), Mert Örnek xx, İrfan Akgün xx (Selim Kayacı dk. 78 ?), Can Erdem (Ahmet Sivri dk. 86 ?)

Goller: Caner Aktaş (dk. 84 ) (Hekimoğlu Trabzon), Can Erdem (dk. 57), Alaattin Hamza (dk.63 pen.) Ahmet Sivri (dk. 90+4) (Sancaktepe)

Kırmızı kart: Batuhan Şen (dk. 90+1) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Miraç (Hekimoğlu Trabzon), Ozan, Melik (Sancaktepe)

