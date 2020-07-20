Kaş'ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki taş duvara çarpan araç ters dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kaş’ın Ahatlı Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde Eşref Karaca (75) idaresindeki 07 VKY 73 plakalı araç, Ahatlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç takla atarak durabildi.
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