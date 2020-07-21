TFF 2´nci Lig´de Play-Off heyecanı

Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finaldeANTALYA, (DHA) TFF 2´nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.
TFF 1´inci Lig´e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 2´nci Lig Play-Off mücadelelerinin çeyrek final ayağı nefesleri kesti. Antalya´da bugün saat 20.00´de başlayan heyecanda, TFF 2´nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final maçında Sancaktepe FK, Hekimoğlu Trabzon´u 3-1 ile geçerken, Manisa FK ise İnegölspor´u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Saat 22.00´de başlayan Kırmızı Grup maçlarında ise Ankara Demirspor, Sakaryaspor´u 2-1 ile geçerken, Tuzlaspor, Kastamonuspor´u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Play-Off yarı final maçlarında cuma günü saat 20.00'de Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, saat 22.00'de ise Manisa FK ile Sancaktepe FK finale çıkmak için Antalya´da kozlarını paylaşacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2020-07-21 00:10:53
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