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Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor

DHA

Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Akdeniz sularına 15 bin yavru deniz levreği bırakıldı. Törende konuşan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, zehirli balon ve aslan balıklarıyla mücadelede Hatay'dan Çanakkale'ye kadar izleme çalışması yapıldığını belirterek, "Bu balıkların biyolojisini çözüyoruz" dedi.
Denizler ve iç sulardaki insan av baskısı ve iklimsel değişiklikler nedeniyle popülasyonu azalan balık türlerinin artırılması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen tatlı su ve deniz balık türlerinin sulara bırakılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile kurum müdürlerinin katılımıyla bugün Antalya Yat Limanı'nda Akdeniz sularına 15 bin yavru deniz levreği bırakıldı.
ANTALYA İÇİN BİR ONUR
Enstitünün Demre'deki istasyonunda üretilen yavruları kovayla deniz sularına bırakan Vali Ersin Yazıcı, "Enstitümüz sürekli bu tür çalışmalar yapıyor. 30'un üstünde balık üretimi devam ettiriliyor. Çok farklı balıklar üretildiği gibi deniz levreği, deniz çuprası gibi yaygın tüketilen balıklar da üretilip, denizlere bırakılıyor. Sazan yavruları da göllere bırakılıyor. Enstitümüz Uzak Doğu balıklarını da çalışıyor. İnşallah yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda çok farklı türleri ülkemizin denizleri ve tatlı sularında yaşatmaya gayret edeceğiz. Tüm Türkiye'ye buradan balık dağıtılıyor ve bu Antalya için bir onur" diye konuştu.
YUMURTALARIN YÜZDE 90'I YAŞATILIYOR
Yat limanından bırakılan levrek sayısının 15 bin olduğunu, bu yıl ise toplam 50 bin yavrunun Antalya Körfezi'nden denize bırakılacağını belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan ise, "Bunun dışında farklı türlerimiz de var. Kaya levreği değimiz sarıağız türü de bırakılacak. Bakanlığımız bunu düzenli olarak yapıyor. Bakanlık adına bu işi yapan tek kuruluşuz. Antalya'da üretiyoruz. İnsanın balık üzerinde fazla av baskısı ve iklimsel değişiklikler var. Balık 1000 yıldır nasıl kaçıyorsa aynı şekilde kaçmaya devam ediyor. Fakat insan aynı şekilde kovalamıyor. Teknoloji ve av araçları çok gelişti. Bu balık doğada ürediğinde 500-1000 yumurta bıraktığında sadece yüzde 10'u yaşayabiliyor. Fakat tam kontrollü yöntemde biz bunun yüzde 90'ını yaşatıp, kendini kurtaracak belli bir boya getirip uygun yerlerden denizlerimize, iç su balıklarımızı da iç sularımıza bırakıyoruz" diye konuştu.
BALON VE ASLAN BALIĞININ BİYOLOJİSİ ÇÖZÜLÜYOR
Akdeniz'de son yıllarda hızla çoğalan zehirli balık türleri balon balığı ve aslan balığının şu anda problem olduğuna da dikkati çeken Erkan, şöyle konuştu:
"Lütfen temas etmekten kaçınalım. Buradan bildirmiş olalım, çocuklarımıza dikkat edelim. Aslan balığı genellikle kayalık bölgelerde yuva tutar. Bakanlığımız adına enstitümüzün bir projesi var, balon balığı ve aslan balıklarının mücadelesi ve yayılma alanlarıyla ilgili çalışıyoruz. Hatay'dan Çanakkale'ye kadar izleme çalışmamız var. Bu balıkların biyolojisini çözüyoruz ve ne yapılabilir hakkında görüşüyoruz. Bu konuda bakanlığımızın bir politikası da var. İnşallah önümüzdeki yıllarda balon balığını balıkçılardan belli ücret karşılığında alma gibi çalışmalar da olacak."DHA-Bölge Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-07-21 12:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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