AKBB’den Konyaaltı Belediyesi’ne 2 ödül

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Çevre Koruma ve Altyapı Çalışmaları ile Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları dalında iki ödül kazandı.

AKBB tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi. Konyaaltı Belediyesi’nin park ve bahçe atıklarını briket yakıtına dönüştüren, ‘Biyokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi’ Çevre Koruma ve Altyapı dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü. Konyaaltı Belediyesi, bir diğer ödülü ise Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları dalında ‘Aynurİrfan Kamil Bileydi Yaşlılar Kreşi’ projesiyle kazandı. Yaşlılar Kreşi projesi en iyi ikinci proje ödülü alırken, belediyenin ödüllü iki projesi büyük beğeni topladı.

Esen, mesai arkadaşlarını kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok belediyenin katıldığı proje yarışmasında kazandıkları iki ödülden dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Esen, “Belediyeler projeleriyle ön plana çıkar. Konyaaltı Belediyemiz de Çevre ve Altyapı Projeleri ile Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları dalında iki ödül kazandı. Bu iki farklı dalda kazanılan ödül, belediyemizin önemli faaliyet alanlarındandır. Projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

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