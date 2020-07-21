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Arnavut Büyükelçinin pandemi dönemindeki ilk resmi ziyareti Vali Yazıcı’ya oldu

İHA

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Arnavut Büyükelçinin pandemi dönemindeki ilk resmi ziyareti Vali Yazıcı’ya oldu

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.
Görevine yeni başlayan Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo’nun ilk resmi ziyaret adresi Antalya Valiliği oldu. Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret eden Robo, pandemi döneminde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu söyledi. Görevine yeni başladığını aktaran Robo, “Ankara’da gayri resmi ziyaretlerim olmuştu. İlk defa resmi olarak sizi ziyaret ediyorum. Türkiye’nin turizm başkentinde sizlere başarılar diliyorum” dedi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise kendisi gibi göreve yeni başlayan Robo’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, “Türkiye’nin turizm başkenti olarak anlattığımız Antalya’ya hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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