Antalya'da silahlı 'arsa' kavgası: 2 yaralı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, husumetli iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. (29) sol dizinden silahla, babası Ahmet D. (59) ise darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi ise sol diz kapağından vurdu. Silah sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Feyyaz D. ile Ahmet D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-07-21 21:18:51



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