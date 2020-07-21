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Antalya'da silahlı 'arsa' kavgası: 2 yaralı

DHA

Antalya'da silahlı 'arsa' kavgası: 2 yaralı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, husumetli iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. (29) sol dizinden silahla, babası Ahmet D. (59) ise darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde meydana  geldi. İddiaya göre aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi ise sol diz kapağından vurdu. Silah sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Feyyaz D. ile Ahmet D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-07-21 21:18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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