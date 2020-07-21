Akraba iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Antalya’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2853. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri yan yana bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akraba oldukları öğrenilen ailelerin tartışması evin içerisine taşındı. İddiaya göre R. G. önce Ahmet D.'yi yumrukladı ardından o sırada yatakta olduğu öğrenilen Feyyaz D.'ye (28) silahını doğrultup ateş etti. Olay sonrası Feyyaz D. bacağından yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve olay yeri inceleme sevk edildi. Sağlık ekipleri Feyyaz D.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.G ise olay yerinde gözaltına alındı.

Yaralının babası Ahmet D., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce beni yumrukladı. Sonra oğlumu yatağın içinde tabancayla vurdu" dedi. Ahmet D. bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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