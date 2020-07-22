Antalya’daki alacak-verecek kavgasına 6 tutuklama

Antalya’da iki aile arasında meydana gelen alacakverecek kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheli, “Kasten ÖldürmeKasten Yaralama” suçlarından tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü Barış Mahallesi’nde bulunan bir süpermarket önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasındaki alacakverecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yaralanan V.G. ve R.K., kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan bir diğer 2 şüphelinin hastanede tedavileri devam ederken, her iki aileden de gözaltına alınan B.G., Ö.G., R.G., R.Ö., C.Ö. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli, “Kasten ÖldürmeKasten Yaralama” suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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