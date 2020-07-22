Antalya’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir marketten 7 bin 712 TL değerinde alkol çalan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

17 Temmuz Cuma günü Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan O.E., Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren bir marketin müdür yardımcılığını yaptığını, 15 Temmuz Çarşamba günü 23.00 sıralarında markette sayım yaptıklarını, markette bulunan 16 ayrı markaya ait alkollü içeceklerden toplamda 23 adet içki şişesinin eksik olduğunu tespit ettiklerini, çalınan malzemelerin ise toplamda 7 bin 712 TL olduğunu beyan ederek, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, marketin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri güvenlik kameralarında, 15 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında yüzünde maske bulunan 2530 yaşlarında bir şahsın markete girdiği, alışveriş arabası alarak alkollü içkilerin bulunduğu reyonda bulunan değişik marka içkilerden aldığı, market arabası içerisinde bulunan beyaz renkli bez torbasına koyduğunu gördü. Aynı zamanda ekipler, şahsın market arabasını marketin giriş kapısı yanına kadar getirdiği, ardından marketten çıktığı ve saat 21.00 sıralarında markete gelip bırakmış olduğu market arabası içerisinde bulunan içki şişelerini alarak marketin giriş kapısından çıktığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahsın Merkez Mahallesinde bulunan bir pansiyonda konaklayan yabancı uyruklu I.M. olduğu tespit edildi. Şahsın odasında yapılan aramada markete ait 5 adet alkol ve şişelere ait kırılmış alarm aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Kemer Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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