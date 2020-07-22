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Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş (2)

DHA

Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş (2)


KANLI EŞYALAR BİNADAN ÇIKARILDI
Antalya'da Berk Karan'ın annesi Seher Fak'ı (60) öldürdüğü Altınkum Mahallesi'ndeki evde bulunan eşyalar, bir yakını tarafından tahliye edildi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairedeki eşyalar, temizlik görevlileri tarafından bina dışına çıkarıldı. Eşyalardan bazılarının üzerinde kan izleri olduğu dikkati çekti. Eşyalar, bir kamyonete yüklenip, götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-07-22 10:56:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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