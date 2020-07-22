Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş (2)

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KANLI EŞYALAR BİNADAN ÇIKARILDI

Antalya'da Berk Karan'ın annesi Seher Fak'ı (60) öldürdüğü Altınkum Mahallesi'ndeki evde bulunan eşyalar, bir yakını tarafından tahliye edildi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairedeki eşyalar, temizlik görevlileri tarafından bina dışına çıkarıldı. Eşyalardan bazılarının üzerinde kan izleri olduğu dikkati çekti. Eşyalar, bir kamyonete yüklenip, götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-07-22 10:56:11



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