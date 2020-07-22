Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 arkadaş, 3 saat sonra kurtarıldı

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda mahsur kalan Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya, Sahil Güvenlik ve AKUT ekipleri tarafından 3 saat sonra kurtarıldı.

Kaş'ta dün öğleden sonra Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya'nın yaklaşık 1,52 saat sonra Limanağzı bölgesinde suyu bitti. Bu sırada Berat Toprak Karakaya epilepsi nöbeti geçirdi. Arkadaşı için endişelenen Osman Ateş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine AKUT KaşKalkan ekibi ile Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya'ya ulaştı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi yapan ekipler, 2 arkadaşı, Limanağzı Plajı'na indirerek, buradan Sahil Güvenlik botuyla Kaş Limanı'na götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen Ateş ve Karakaya ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-07-22 11:53:24



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