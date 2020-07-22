Antalya'da orman yangını

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Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Yakın bölgedeki bazı sera ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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