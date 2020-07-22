Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektarlık alan zarar gördü.
Bugün saat 10.30 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesi Belen mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kırsal alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyerek ormanlık alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, Büyükşehir Belediyesine ait 4 arazöz ve 40 yangın işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalede bulunulan yangında ekipler alevleri yerleşim yerlerine ilerlemeden söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.