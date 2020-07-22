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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Aksu'da orman yangını (2)

DHA

Antalya Aksu'da orman yangını (2)


YANGIN KONTROL ALTINDA
Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda saat 11.00 sıralarında başlayıp, hızla yayılarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kırsal alanda başlayıp, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile 10 teknik eleman, 40 yangın işçisi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın saat 12.30 sularında tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
'BİR ANDA HER YERİ ALEVLER SARDI'
Mahalle halkından Süleyman Kurtan, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bir anda her yeri alevler sardı, yanmaya başladı. Ekiplere haber verdik. Her yer alev alev yanmaya başladı. Ekipler geldi, söndürmeye çalışıyor. Burada sürekli yangın çıkıyor, nedenini bilmiyoruz. Tek sevincimiz can ve mal kaybı olmaması. Bir köylünün ağılında küçük bir zarar oldu. Onun haricinde bir şey olmadı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-07-22 13:43:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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