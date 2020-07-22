İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye'deki korona önlemleriyle ilgili şüphemiz yok



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaretinde, havalimanı ve otellerde Covid-19'a karşı alınan önlemlerle ilgili hiçbir şüpheleri olmadığını açıkladı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Büyükelçilik, İstanbul Başkonsolosluğu ve Antalya Konsolosluğu görevlileriyle birlikte Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Her turizm yılının başlangıcında belli bölgelerde belli kurumlara ziyarette bulunduklarını belirten Dominick Chilcott, "Hem bu bölgelere gelecek İngiliz vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapmaları ve ayrılmaları, hem de bizimle yapılan çalışmalardaki koordinasyon ve yardımlarınız için teşekkür etmek için buradayız" dedi.

4 hafta önce Regnum Carya'da yapılan toplantıya geldiğini ve 134 farklı tedbirin alındığını bizzat gördüğünü belirten Büyükelçi Chilcott, "Aslında tedbirlerden dolayı da hiçbir şüphem yok. Buraya geldiğimizde havalimanında mesaj çok açıktı. Sosyal mesafe korunmalı, herkes maskesini kullanmalı ve hijyen kurallarına uymalı. Bu çok açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak burada tabi herkes bunları yapacak mı, çünkü insanlara 'Maskenizi takın' diyebilmeliyiz. Çünkü sistemde problem yok ama insanlar acaba ellerini yıkıyor mu, onunla ilgili şüpheler olabilir. Ama Covid-19 sistemiyle ilgili herhangi bir şüphemiz yok" diye konuştu.

Güvenlik uygulamalarından da hiçbir şüphe olmadığını kaydeden Chilcott, şöyle dedi:

"Ayrıca Türkiye'deki gelişmiş sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Bundan dolayı da zaten İngiliz hükümeti geçen ayın sonunda İngiltere ve Türkiye arasında bulunan iki büyük engeli kaldırdı. Bizim seyahat tavsiyemizle Türkiye'yi yeşil ülkeler, yani güvenli seyahat edilebilir ülkeler listesine koydu. Ayrıca Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek olanlar için de iki haftalık karantina süresi kaldırıldı. Ümit ederim ki bundan sonra iki ülke arasındaki seyahatler karşılıklı devam edecektir. Turizm açısından da gelişmeler devam edecektir."

Pandemiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını ve bu konuda iddialı olduklarını belirten Vali Ersin Yazıcı ise "Gerçekten ülkemizde, özellikle Antalya'mızda misafirlerimizin her türlü sağlık güvenliği, pandemi tehdidiyle ilgili alınabilecek tüm tedbirleri almış durumdayız. Biz iddialıyız, hiçbir sorun yok, pandemiyle ilgili bütün tedbirler alınmış durumda. 10-15 otel ve çeşitli işletmelere gittim. İnsanların kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Alınan tedbirler noktasında biz tabi öncelikle işletmeleri otel, restoran ve benzeri yerleri sıkı şekilde denetliyoruz. Denetimlerimizde bu işletmelerin kurallara uygun hareket ettiği ve tüm hazırlıklarını yaptığını gördük" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-07-22 16:05:24



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