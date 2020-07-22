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Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor (2)

DHA

Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor (2)


KAŞ'A 3 FIRKATEYN DEMİRLEDİ
Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapacak olan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Körfezi açıklarına demir atarken, Kaş ilçesi açıklarına da Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateyn demirlendi. Yunanistan'ın Meis Adası karşısında bulunan Kaş'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Kalkan Körfezi açıklarına sabah saatlerinde gelen 3 fırkateyn, yan yana dizilip, beklemeye başladı.Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-07-22 16:20:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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